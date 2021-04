Spionaggio: Meloni, 'Draghi riferisca in Parlamento su vicenda Biot'**

03 aprile 2021 a

a

a

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio Draghi riferisca subito in Parlamento sul caso Biot. Come Fratelli d'Italia abbiamo già inviato la richiesta di informativa urgente ai presidenti delle Camere Fico e Casellati, ma non abbiamo ricevuto risposte. Serve chiarezza immediata su una vicenda che tocca la sicurezza nazionale e la difesa dei nostri interessi”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.