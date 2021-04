Omofobia: Nocerino (M5S), 'comportamento Ostellari e Lega contro Parlamento'

03 aprile 2021 a

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Più di 50mila persone hanno seguito la diretta social di Fedez sul disegno di legge contro l'omotransfobia, che la Lega e il suo presidente della commissione Giustizia stanno bloccando al Senato. Questo dimostra ancora una volta come la difesa del diritto dei cittadini a vivere in serenità, senza il rischio di dover essere aggrediti per ragioni omofobiche, sia una questione molto sentita tra gli italiani. La legge già approvata dalla Camera contiene in buona parte le proposte del Movimento 5 Stelle e incontra il consenso di varie forze politiche. Si tratta di un tema squisitamente parlamentare, a differenza dell'agenda sanitaria e economica su cui il governo è in prima linea, e quello che stanno facendo il presidente Ostellari e la Lega è un attacco al funzionamento stesso del Parlamento, la casa della nostra democrazia". Lo afferma la senatrice M5S Simona Nocerino.