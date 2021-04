Covid: Bazoli (Pd), 'a centro vaccinale Brescia episodio inquietante'

03 aprile 2021 a

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Inquietante l'episodio accaduto stanotte al centro vaccinale di Brescia, con il lancio di una bottiglia molotov che ha danneggiato un tendone. Mi auguro che le autorità inquirenti possano fare piena luce sull'accaduto, individuando rapidamente i responsabili. Deve essere ben chiaro a tutti che non ci saranno teste calde no vax e antiscientiste che potranno impedire la vaccinazione dei cittadini bresciani, unico strumento per uscire dalla pandemia. Con la salute dei cittadini non si scende a patti e non si scherza". Così il deputato del Pd Andrea Bazoli.