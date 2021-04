Droga: Nevi, 'da Fi non polemiche ma richiesta chiarezza'

03 aprile 2021 a

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Forza Italia non vuole alimentare polemiche ma chiede semplicemente chiarezza. Innanzitutto, alla ministra Dadone, esortandola ad esprimersi pubblicamente sulle sue convinzioni relative alle politiche contro la droga, ovvero confermando o smentendo le posizioni antiproibizioniste”. Lo afferma Raffaele Nevi, vicecapogruppo di Fi alla Camera.

“Dovrebbe rappresentare un interesse primario della ministra –aggiunge- far conoscere le proprie idee all'opinione pubblica, così che gli italiani possano comprendere come potrebbe essere gestito uno degli aspetti sociali più delicati che riguardano i giovani e non solo. Serve trasparenza, appunto. Niente di più e niente di meno rispetto a quanto i grillini hanno sempre chiesto agli altri partiti politici. Alla Dadone chiediamo chiarezza, al M5S coerenza”.