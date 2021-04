Covid: Giani, 'In Toscana somministrate 728mila dosi di vaccino, 206mila a over 80'

03 aprile 2021 a

a

a

Firenze, 3 apr. - (Adnkronos) - "La vaccinazione in Toscana continua senza sosta nei giorni di Pasqua. Al Centro vaccinale Pegaso di Prato ho fatto il punto con le donne e gli uomini della macchina organizzativa regionale che ha somministrato 728mila vaccini, 29mila nella giornata di ieri. È stato raggiunto l'obiettivo di 200 mila dosi entro Pasqua agli over 80, con 206mila vaccini somministrati in questo momento su un totale di 320mila persone". Lo annuncia il presidente della Toscana, Eugenio Giani, con un post su Facebook.

"La Toscana - sottolinea Giani - è tra le cinque regioni che hanno coperto tutte le Rsa e tra le sette che hanno coperto tutti gli ospedali con Pfizer, ancor prima dell'obbligo vaccinale introdotto ieri dal Governo".