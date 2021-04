Migranti: Gasparri, 'tutelare inchiesta Trapani su Ong'

03 aprile 2021 a

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “L'inchiesta di Trapani conferma che molte Ong hanno aiutato di fatto il traffico di clandestini verso l'Italia. Alcuni insorgono per le intercettazioni che avrebbero violato dei diritti. In altri casi quelli che si indignano sono stati zitti, eppure le intercettazioni in tante occasioni sono state utilizzate in maniera arbitraria della magistratura. Questa volta invece sono io a dire che bisogna tutelare il lavoro investigativo che mette in luce il ruolo ambiguo di molti settori della sinistra e di tante Ong che insieme hanno agito contro la sicurezza e contro gli interessi del nostro Paese". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Lo sbarco continuo, i porti aperti, l'aiuto ai trafficanti di clandestini rappresentano capitoli di vergogna per la nostra Nazione. Ben vengano -aggiunge- le indagini che stroncano questi traffici. Basta con i Casarini che dai centri sociali passano alle navi delle Ong e che festeggiano misteriosi versamenti economici avvenuti proprio mentre facevano transitare clandestini a bordo dei propri natanti. Quella delle Ong è una storia inquietante, una vicenda che merita processi esemplari e condanne immediate. Altro che aiuti umanitari. C'è una storia tutta da riscrivere”.