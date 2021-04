Milano: Lega, 'Sala riferisca in consiglio comunale su caso Barbato'

03 aprile 2021 a

a

a

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - "Dopo la trasmissione de 'Le Iene' andata in onda ieri sera, il Sindaco Sala non può rimanere in silenzio. Il Corpo della Polizia Locale di Milano e la città intera hanno il diritto di avere risposte chiare sui dubbi sollevati dal servizio de 'Le Iene'". Lo dichiarano Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier e Gianmarco Senna, consigliere regionale della Lega.

"Chiediamo - proseguono i due esponenti della lega milanese - di convocare urgentemente un consiglio comunale straordinario sul tema dell'avvicendamento al comando della Polizia locale, per fare luce in modo inequivocabile su quanto riportato durante il servizio andato in onda. E, se sarà necessario - concludono -, chiederemo anche l'istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta".