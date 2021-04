Scrittori: Allen Ginsberg, scoperta bozza di 'Urlo', poesia icona della Beat Generation** (2)

05 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Nella registrazione si sente Ginsberg setacciare - e saltare - le pagine del dattiloscritto che avrebbe riscritto interamente, cambiando "Howl" in modo significativo. È la prima registrazione conosciuta di Ginsberg che legge la poesia e questo audio è stato appena pubblicato da Omnivore Recordings.

"Dire che trovare una bozza originale precedentemente sconosciuta di una delle principali opere letterarie americane sia insolito è certamente un eufemismo", ha detto Cassidy in una dichiarazione riportata dalla stampa californiana. "E dato che 'Howl' era famoso praticamente sin dal suo inizio, immaginare che un dattiloscritto originale possa essere rimasto sconosciuto per così tanto tempo è semplicemente sbalorditivo".

La poesia "Urlo" - che Ginsberg lesse ad alta voce per la prima volta alla Six Gallery di San Francisco nell'ottobre 1955 - portò all'arresto del poeta Lawrence Ferlinghetti per averla pubblicata con la sua casa editrice City Lights Books l'anno successivo, così come del direttore dell'omonima libreria di San Francisco, Shigeyoshi Murao, che vendette un copia della prima edizione del libro a due agenti di polizia sotto copertura per 75 centesimi. Sebbene il popolarissimo "Howl and Other Poems" sia andato esaurito in pochi mesi, Ferlinghetti e Murao furono processati con l'accusa di oscenità.