Covid: sindaco Palermo chiede misure più restrittive, 'dati preoccupanti'

Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - "I dati dell'andamento epidemiologico in città, al momento forniti dagli uffici tecnici, sono preoccupanti. Ho chiesto, dunque, al presidente della Regione Nello Musumeci di adottare le misure più restrittive e di farsi carico, con il governo nazionale, dei ristori per le attività economiche. Non si scherza con la vita delle persone". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo gli ultimi dati in città.