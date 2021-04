05 aprile 2021 a

Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - "Solidarietà a @sbonaccini per l'atto intimidatorio che ha coinvolto lui e la sua famiglia. Il lavoro che ha fatto e sta facendo in Emilia Romagna è prezioso e gesti come questo, di certo, non lo fermeranno". Così su Twitter Anna Ascani (Pd).