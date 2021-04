Droga: Gasparr (Fi), 'si può scegliere tra sfasciare o governare paese'

05 aprile 2021 a

Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - “Leggo che secondo qualcuno in Parlamento c'è la maggioranza per approvare rapidamente la legalizzazione delle droghe. Ne sono convinti? Si accomodino. Ci provino. Poi vediamo che succede. Se è meglio governare il Paese per vaccinare i cittadini e aiutare le aziende e le famiglie in difficoltà o se bisogna sfasciare tutto per la fissazione di qualcuno. Ci si può sempre provare. Li aspettiamo alla prova. Il Parlamento è aperto tutti i giorni. Si può scegliere tra lo sfascio del Paese o governare l'emergenza. Io sono per affontare le emergenze vaccini e risarcimenti”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri