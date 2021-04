Il nuovo modello di Xiaomi Mi 11 Lite debutterà su Banggood

06 aprile 2021 a

GUANGZHOU, Cina, 6 aprile 2021 /PRNewswire/- - Banggood, l'importante piattaforma di e-commerce multinazionale al dettaglio, metterà in vendita il Mi 11 Lite in contemporanea con il sito web ufficiale di Xiaomi. Il 29 marzo il produttore di smartphone cinese Xiaomi ha tenuto un nuovo evento di lancio dei prodotti durante il quale ha presentato tre nuovi modelli: Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra e Mi 11 Lite.

Banggood lancerà il Mi 11 Lite in due configurazioni: 6GB+64GB e 6GB+128GB. Il modello, in vendita a 299 EUR, potrà essere preordinato a partire dal 6 aprile.

"La strategia di crescita di Banggood richiede che si presti più attenzione alle aspettative degli acquirenti più giovani che desiderano essere dotati dell'elettronica di consumo più recente e più popolare. Per soddisfare queste aspettative, ci concentreremo innanzitutto sulla fornitura di un maggior numero di prodotti ad hoc per questo pubblico. Xiaomi è sempre stato uno dei brand più popolari tra i visitatori più giovani del sito web Banggood, e il Mi 11 Lite è un telefono cellulare appositamente progettato per il segmento. Il debutto del nuovo modello su Banggood rappresenta il primo passo del nostro impegno per destare l'interesse del mercato giovanile. Guardando al futuro, abbiamo in programma di investire più risorse per ottimizzare l'esperienza per questa fascia demografica, con l'obiettivo di rendere Banggood la piattaforma di e-commerce a cui rivolgersi in caso di necessità", ha dichiarato Aaron Chen, CEO di Banggood.

Oltre a mettere in vendita il Mi 11 Lite, Banggood è l'unico sito web indipendente invitato a partecipare al 2021 Mi Fan Festival. Dal 1° al 20 aprile, Banggood, in sinergia con le piattaforme e i partner ufficiali di Xiaomi, parteciperà alle celebrazioni esplorando al contempo le possibilità di ulteriori sforzi collaborativi. Insieme a una serie di entusiasmanti attività interattive, Banggood offrirà uno sconto notevole fino al 50% durante l'evento. I prodotti più recenti e più venduti come Redmi Note 10 saranno disponibili online ai prezzi più bassi per un periodo di tempo limitato. Ottieni le informazioni più recenti sui canali social di Banggood (Facebook, Twitter, Instagram).

Fondata nel 2006, Banggood è una delle principali aziende di e-commerce che gestisce il proprio sito web www.banggood.com e pagine su altre piattaforme per offrire a decine di milioni di utenti registrati più di 500.000 tipi di prodotti, che spaziano dall'elettronica di consumo all'abbigliamento. Banggood ha sede a Guangzhou, in Cina, la città della supply chain, con una portata globale in Nord America, Europa, Asia pacifico, America meridionale e Medio Oriente. L'azienda ha recentemente presentato il suo elenco dei prodotti più venduti per il primo semestre del 2020. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: https://www.banggood.com/aboutBanggood.html