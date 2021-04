Iv: Renzi, 'ho molta voglia, i miei viaggi non sono incompatibili'

06 aprile 2021 a

a

a

Roma, 6 apr (Adnkronos) - Di fare politica "ho molta voglia". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira. "Con Italia viva abbiamo intentato tante battaglie, sul family act, sul piano shock, adesso sul piano Sanità 20-30. Stiamo facendo proposte concrete", ha spiegato il leader di Iv.

I viaggi all'estero "non sono incompatibili" con questi impegni: "Quando faranno una legge per dire che chi sta in Parlamento non può fare un altro lavoro deciderò. I viaggi sono a mie spese, la mia dichiarazione dei redditi versa più di quanto guadagno da parlamentare, se ci sarà da scegliere sceglierò", ha spiegato Renzi.