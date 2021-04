06 aprile 2021 a

Milano, 6 apr. (Adnkronos) - Traffico bloccato in zona Stazione Centrale a Milano. I lavoratori del commercio ambulante hanno bloccato la circolazione di auto e mezzi pubblici in piazza Duca d'Aosta per protestare contro le norme anti-Covid e le limitazioni alla loro attività. I manifestanti, alcune centinaia di persone, si sono spostati poi in via Vittor Pisani, impedendo la circolazione.