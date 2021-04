Calcio: De Zerbi, 'Inter senza punti deboli, ma vogliamo fare bella figura'

06 aprile 2021 a

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "L'inter non ha punti deboli, ma vogliamo fare bella figura". Così l'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ai microfoni della tv del club neroverde alla vigilia della partita di San Siro contro l'inter. Sull'esclusione di alcuni calciatori, che hanno avuto contatti con dei positivi al Covid, De Zerbi spiega: "Abbiamo fatto una scelta considerando non solo il calcio, ma anche tutto quello che ci sta intorno da più di un anno. Locatelli, Muldur e Ferrari rientreranno quando scadranno i giorni necessari per poterli reintegrare".