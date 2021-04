06 aprile 2021 a

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - “Dal 9 aprile nel Regno Unito tamponi rapidi gratuiti due volte a settimana per tutti i cittadini. L'idea di agevolare un tracciamento continuo potrebbe essere un ulteriore passo per contenere la pandemia. Questo provvedimento penso vada valutato in fretta anche in Italia”. È quanto scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia.