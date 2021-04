06 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Ci sono ''almeno due vittime'' a causa di una sparatoria avvenuta questa mattina nel nordovest di Frederick, nel Maryland, non lontano da Washington. Lo rende noto la polizia di Frederick intervenuta per fronteggiare un uomo armato, spiegando che l'aggressore è stato bloccato. ''Attualmente ci sono due vittime e un sospetto è a terra'', si legge in un tweet della polizia.