Roma, 6 apr (Adnkronos) - "#CasaPound in piazza per la protesta #ioapro dei ristoratori @MarsellaLuca dal palco: ”Crediamo che sia necessario ribellarsi ai Dpcm che calpestano il diritto al lavoro. Quella di oggi è una protesta sacrosanta. Non staremo a guardare il nostro popolo morire un Dpcm alla volta". Lo scrive su Twitter l'account di CasaPound, pubblicando le foto della manifestazione.