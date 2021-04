Libri: il Proust inedito uscirà in Italia per La Nave di Teseo nel 2022**

06 aprile 2021 a

Roma, 6 apr. - (Adnkronos) - Arriveranno anche in Italia le famose "Settantacinque pagine" perdute di Marcel Proust e ritrovate dall'editore francese Bernard De Fallois, la prima gemma da cui nacque "Alla ricerca del tempo perduto". Lo ha annunciato su Twitter Elisabetta Sgarbi, direttore generale della La nave di Teseo, che si è aggiudicata la pubblicazione. Sgarbi ha acquisito i diritti dalla casa editrice parigina Gallimard che ha raccolto i manoscritti inediti in un volume uscito nelle librerie francesi giovedì 1° aprile. La casa editrice pubblicherà il volume con tutta probabilità nel 2022 in occasione del centenario della morte di Proust.

"Stiamo costruendo una nicchia proustiana, di cui sono molto fiera, nello spirito di De Fallois, amico e grande editore", ha spiegato Sgarbi. Gli autografi erano finora conosciuti solo attraverso il riferimento che ne fece l'editore e curatore francese Bernard de Fallois nel 1954 nella prefazione all'edizione di "Contro Sainte-Beuve". De Fallois decise allora di non pubblicarli e nemmeno furono consegnati nel 1962 alla Biblioteca Nazionale di Francia insieme al resto dei manoscritti di Proust. La loro ricomparsa nel 2018 alla morte di Bernard de Fallois, dopo decenni di ricerche infruttuose, è stato "un fulmine a ciel sereno", come ha sottolineato Gallimard, storico editore di Proust. "Le chiavi di lettura" che lo scrittore ha disseminato in quei fogli "danno accesso alla primitiva cripta proustiana", ha sottolineato sempre Gallimard, che nel volume ha raccolto anche altri manoscritti inediti datati dal 1895 al 1912.

Quello che è stato definito "il graal proustiano", i 75 fogli di grande formato diventati leggendari perchè introvabili, spariti per 60 anni, sono stati pubblicati la scorsa settimana da Gallimard per festeggiare il 150esimo anniversario della nascita dello scrittore francese Marcel Proust (Parigi, 1871-1922).