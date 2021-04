Covid: Pregliasco, 'Lombardia in arancione da lunedì? Prospettive sono positive'

06 aprile 2021 a

a

a

Milano, 6 apr. (Adnkronos) - Il passaggio in zona arancione della Lombardia a partire dal 12 aprile prossimo "si può valutare". A dirlo all'Adnkronos è Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano e membro del Cts della Lombardia. "I dati parlano dell'Rt a 0,98 - spiega - vediamo entro fine settimana, le prospettive sono positive. Sono ottimista che si possa tornare in arancione dalla prossima settimana, non di meno".