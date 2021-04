Covid: Misiani, 'no alla violenza, accelerare su ristori e vaccini'

06 aprile 2021 a

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Comprendiamo la paura delle persone ma non possiamo giustificare in alcun modo la violenza. Quanto è accaduto davanti Montecitorio suscita preoccupazione ed allarme. Riaprire è necessario, ma deve avvenire non appena i dati epidemiologici lo permetteranno". Così Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanza nella segreteria del Pd.

"I dati Istat sull'occupazione confermano purtroppo la gravità della crisi economica e sociale e la necessità di accelerare al massimo la campagna di vaccinazione e mettere a disposizione di persone ed imprese le risorse necessarie per superare questa fase di difficoltà".

"Il decreto sostegni ha iniziato il suo percorso di discussione parlamentare e il presidente Draghi ha preannunciato un ulteriore scostamento di bilancio, che noi chiediamo di destinare innanzitutto al supporto delle attività economiche più in difficoltà e alla proroga della moratoria e delle garanzie statali sui prestiti. Dalle difficoltà si esce tutti insieme, non con la violenza ma con la responsabilità di agire uniti in difesa degli italiani".