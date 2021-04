Covid: Fontana, 'numeri migliorano, venerdì spero si possa chiedere zona arancione'**

06 aprile 2021 a

a

a

Milano, 6 apr. (Adnkronos) - ''I Numeri della Regione stanno migliorando, venerdì mi auguro e spero che i numeri verranno confermati e si potrà chiedere, spero che venerdì si possa chiedere, di rientrare nell'arancione. Non posso dare la certezza perché la si potrà avere venerdì, ma la situazione da un punto di vista epidemiologico sta migliorando, il virus sta rallentando, i numeri sono positivi''. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, partecipando al webinar di Aime '7 incontri per 7 domande in 70 minuti'. (segue)