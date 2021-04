Covid: altro poliziotto ferito, portato via in ambulanza (2)

06 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Il poliziotto ferito, di giovane età, era in borghese, per questo non munito di casco protettivo. Ha riportato una ferita profonda, tanto da aver perso parecchio sangue. Inizialmente, prima dell'arrivo dell'ambulanza, è stato aiutato da colleghi e vigili urbani presenti, che gli hanno dato dei fazzoletti per tamponare la ferita. All'incrocio di via della Colonna Antonina con via dei Bergamaschi sono rimasti a terra diversi fazzoletti intrisi del sangue dell'agente.