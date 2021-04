Covid: Pd incontra delegazione manifestanti, 'impegno su indennizzi e riaperture'

06 aprile 2021 a

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "I deputati democratici Emanuele Fiano e Filippo Sensi hanno ricevuto una delegazione composta da rappresentanti di diverse categorie che hanno protestato oggi a Montecitorio. Sono stati prima di tutto ribaditi il netto rifiuto e la condanna di ogni manifestazione violenta, anche per le situazioni di grande sofferenza che molti stanno vivendo in questa drammatica fase". Si legge in una nota.

"L'impegno dei deputati democratici è stato quello di portare all'attenzione del governo alcuni punti che sono stati oggetto del confronto. In particolare le questioni della moratoria sui debiti, degli indennizzi e delle riaperture. I rappresentanti delle categorie inoltre hanno chiesto l'impegno del Pd per favorire un incontro rapido con il governo".

"Allo scopo di non far crescere le tensioni in atto, per deputati democratici è evidente come sia necessaria da parte del governo un'iniziativa per aprire un confronto sulle criticità emerse e promuovere al più presto concreti interventi".