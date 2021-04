Covid: Scalfarotto, 'solidarietà agente ferito, violenza inammissibile'

06 aprile 2021 a

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - “Tutta la mia vicinanza e solidarietà all'agente ferito nel corso delle proteste avvenute davanti a Montecitorio: la violenza non può essere una reazione ammissibile, nemmeno davanti ai profondissimi disagi che tante categorie stanno attraversando". Così il Sottosegretario all'Interno, Ivan Scalfarotto. "Alle forze dell'ordine che durante questa emergenza si sono spese con grandissima professionalità per proteggere i cittadini e far rispettare la legge va il nostro ringraziamento e il nostro rispetto”.