Camera: Question time con Dadone, Patuanelli e Giovannini

Roma, 7 apr (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 7 aprile alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera dei deputati.

La ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione al disagio giovanile connesso alla fase emergenziale dovuta al Covid-19 (Toccalini – Lega); sugli intendimenti in ordine ad un piano nazionale volto al finanziamento di periodi di lavoro e formazione presso le imprese a favore di giovani inattivi (Ungaro – IV).

Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli risponde a una interrogazione sulle iniziative in relazione alla gestione del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Lombardo – Misto – FE–Fed.Verdi); sull'armonizzazione del sistema di etichettatura degli alimenti a livello europeo, al fine di tutelare i prodotti d'eccellenza del comparto agroalimentare italiano (Incerti – PD).