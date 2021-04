Violenza su donne: ingaggia sicario, arrestato ‘volevo lasciare segno indelebile su suo corpo' (2)

07 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Dopo le perquisizioni effettuate a casa dell'indagato, l'uomo, tramite i suoi difensori, ha chiesto non solo di sottoporsi a interrogatorio ma anche di poter “revocare le punizioni commissionate sul ‘dark web' al fine di salvaguardare l'integrità psicofisica della persona offesa. Sottoposto ad interrogatorio confermava di aver posto in essere – si legge nell'ordinanza - delle condotte insistenti, pressanti e ossessive nei confronti della vittima e al contempo alla presenza degli operanti entrava nella pagina web ‘assassins' inviando due messaggi, uno all'intermediario e uno ai killer assegnatogli, al fine di revocare l'incarico punitivo, messaggio al quale effettivamente l'intermediario rispondeva, intendendo revocato l'incarico avente a oggetto le lesioni gravissime”. Per il gip, dagli elementi raccolti emerge dunque una “spiccata pericolosità sociale dell'indagato”.