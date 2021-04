Milano: spaccia in sala biliardo, questore gli vieta accesso a tutti i bar della città

07 aprile 2021 a

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Il questore di Milano ha emesso per la prima volta un provvedimento di 'Divieto di accesso alle aree urbane' nei confronti di uomo di 34 anni, cittadino italiano, accusato di spaccio di droga. L'uomo era stato sorpreso a vendere droga a due clienti all'interno della sala biliardo di un bar in zona Quinto Romano. Il 34enne era stato sorpreso mentre contava delle banconote e, nel corso di una perquisizione, gli agenti avevano trovato 3 grammi di cocaina nascosti in una buca di un tavolo da biliardo e in un'intercapedine un involucro con 8 grammi di marijuana.

Il questore ha quindi deciso di vietare all'uomo di accedere e di avvicinarsi ai bar, ai caffè e ad altri locali simili presenti nel territorio del comune di Milano. La durata del divieto è di due anni e la violazione sarà punita con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 8mila a 20mila euro.