Cashback: mozione maggioranza, 'emerse criticità, governo approfondisca su correttivi'

07 aprile 2021 a

Roma, 7 apr (Adnkronos) - Sul cashback "nei primi mesi dall'avvio del programma, sono emerse alcune criticità", anche per questo il Senato "impegna il Governo ad approfondire il monitoraggio del Programma Cashback, anche al fine di adottare eventuali provvedimenti correttivi, con una valutazione retrospettiva di costi e benefici in un quadro più generale di riforma e di modernizzazione in senso digitale del sistema dei pagamenti effettuati al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione". Lo si legge nella mozione di maggioranza al Senato sul cashback.