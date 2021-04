Fmi: Mauro, 'aumentare entrate fiscali anche con tasse successione o immobiliari'

07 aprile 2021 a

Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - Sul fronte fiscale le "differenze preesistenti sono state rese più gravi dalla pandemia, per questo ora servono entrate fiscali supplementari, sulle quali i paesi si possono muoversi in maniere differenti. Se nei paesi in via di sviluppo è necessario riformare l'amministrazione fiscale, nelle economie avanzate abbiamo visto un'erosione delle entrate sul fronte corporate ma anche per le entrate personali. Bisogna invertire questa erosione, anche ricorrendo a tasse di successione o sulle proprietà immobiliari". Lo spiega Paolo Mauro, vice direttore Fiscal Affairs Department del Fondo Monetario Internazionale, in conferenza stampa per presentare il Fiscal Monitor appena diffuso.