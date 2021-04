Supermicro offre il più ampio portafoglio di sistemi ottimizzati per applicazioni, basati sui processori scalabili Intel Xeon di terza generazione

07 aprile 2021 a

2 volte più ampiezza di banda NVMe All-Flash, memoria fino a 12 TB*, Open OCP 3.0 I/O, accelerazione GPU massima, solido 5G, oltre a risparmi energetici e alla massima densità di calcolo disponibile

SAN JOSÉ, California, 7 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel campo delle soluzioni informatiche per aziende, dell'archiviazione, del networking e della tecnologia di green computing, presenta la gamma di server più completa del settore, che comprende i più recenti processori scalabili Intel Xeon di 3a generazione, con prestazioni uniche e costi totali di proprietà e costi totali per l'ambiente (TCE) ridotti. I nuovi sistemi X12 sono già diffusamente presenti in organizzazioni innovative come l'Università di Osaka e DISH.

"Supermicro offre i sistemi di risparmio energetico più efficienti, promuovendo l'innovazione con nuovi sistemi contenenti i più recenti processori Intel", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "La nostra nuova linea di prodotti Hyper è progettata per offrire prestazioni massime e può ospitare 32 DIMM di memoria ad alta velocità, quattro GPU ad alte prestazioni e una LAN fino a 400 Gbit, che supporta i requisiti più impegnativi dei nostri clienti. Lavoriamo a stretto contatto con partner tecnologici di tutto il settore per fornire una vasta gamma di server e sistemi di archiviazione ottimizzati per molti carichi di lavoro e per fornire le migliori soluzioni, dai sistemi con le prestazioni più elevate, come Hyper o la nostra piattaforma ottimizzata di deep learning Delta GPU, alle piattaforme economicamente efficienti con TCO ottimizzato, come la nostra nuova piattaforma di streaming video 2U 2-Node. Siamo orgogliosi di progettare e produrre questi sistemi presso la nostra sede centrale nella Silicon Valley e nei nostri stabilimenti in rapida crescita a Taiwan."

La gamma più completa di sistemi con tecnologia innovativa

L'intera linea di oltre 100 sistemi ottimizzati per le applicazioni, tra cui Hyper, SuperBlade®, la famiglia di prodotti Twin (BigTwin, TwinPro e FatTwin), Ultra, CloudDC, GPU, Telco/5Gand Edge Server, contiene i processori scalabili Intel Xeon di 3a generazione. Il processore top di gamma Intel Xeon Platinum 8380, con 40 nuclei in esecuzione a 2,3 GHz nelle piattaforme Ultra e Hyper, offre prestazioni massime. Utilizziamo CPU ottimizzate per la rete all'interno di un portafoglio completo di sistemi edge integrati e 5G. I sistemi Big Twin multi-nodo e SuperBlade con CPU Intel Speed Select offrono flessibilità ed efficienza ai fornitori di servizi Cloud. Inoltre, i sistemi di archiviazione WIO e a processore singolo consentono di risparmiare sui costi per applicazioni per uso generico e di archiviazione. Il portafoglio include configurazioni raffreddate ad acqua per le CPU ad alta potenza in sistemi ad alta densità in installazioni HPC con un'opzione di raffreddamento a liquido diretto per rimuovere i limiti del tradizionale raffreddamento ad aria per la dissipazione del calore e quindi ridurre i costi operativi complessivi dei centri dati.

"I nostri processori scalabili Intel Xeon di terza generazione sono stati progettati per offrire una flessibilità reale. Sono gli unici processori per centri dati con accelerazione AI integrata e sono realizzati per soddisfare tutti i carichi di lavoro da edge a cloud. La nostra partnership con Supermicro consente ai fornitori di servizi informatici innovativi di ogni settore di fornire servizi di qualità in tutti questi carichi di lavoro e di adattarsi rapidamente, fornendo prestazioni costanti", ha dichiarato Lisa Spelman, Corporate Vice President and General Manager di Xeon e Memory Group. "Continuiamo a lavorare a stretto contatto con Supermicro per offrire maggior valore ai clienti creando e rendendo possibili soluzioni in grado di risolvere le loro più grandi sfide".

Con la crescita dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico, Supermicro ha introdotto un portafoglio di nuovi sistemi GPU basati su processori scalabili Intel Xeon di terza generazione. In questi sistemi vediamo un raddoppio delle prestazioni I/O su PCI-E 4.0 al fine di migliorare le prestazioni del carico di lavoro. Il portafoglio include sistemi 4U 8 GPU altamente integrati per grandi carichi di lavoro per la formazione e sistemi GPU a singolo processore 2U a 2 nodi con una maggiore efficienza energetica per il cloud gaming e lo streaming. La piattaforma CloudDC, con un'architettura bilanciata con archiviazione I/O e all-flash dedicata per ogni CPU, consente al sistema di garantire una minore latenza, prestazioni superiori e un accesso diretto alla memoria remota (RDMA) in ambienti cloud su larga scala.

La linea di prodotti Supermicro X12 comprende anche sistemi ottimizzati per 5G edge, tra cui Ultra-E, Hyper-E e il server 2U UP 210P Edge. L'Hyper-E ad alte prestazioni offre potenza di elaborazione e capacità di espansione senza pari, soddisfacendo allo stesso tempo i requisiti di telecomunicazione più gravosi, come la certificazione NEBS di livello 3, la profondità di sistema corta e I/O accessibile frontalmente. Hyper-E è ideale per le reti 5G e le applicazioni edge che richiedono l'elaborazione locale e l'inclusione di algoritmi di intelligenza artificiale in un fattore di forma piccolo, in ambienti a bassa potenza e termicamente restrittivi. Sull'edge, Supermicro, con la sua vasta gamma di sistemi X12, è in grado di supportare facilmente una gamma di requisiti di raccolta dati, calcolo e intelligenza artificiale.

"Mentre costruiamo la prima rete 5G basata su cloud, Intel e Supermicro contribuiranno a massimizzare la potenza della connettività di nuova generazione dal core all'edge", ha dichiarato Sidd Chenumolu, Vice President of Technology Development di DISH. "DISH ha lavorato per molto tempo con entrambe le aziende, e siamo lieti di continuare questa grande partnership".

Supermicro ha già implementato sistemi con i principali istituti di ricerca informatica ad alte prestazioni, tra cui il Cybermedia Center dell'Università di Osaka, che sta adottando i sistemi basati su processori scalabili Intel Xeon di 3a generazione per il sistema di supercomputing denominato SQUID (Supercomputer for Quest to Unsolved Interdisciplinary Data science).

"I ricercatori e gli scienziati dell'Università di Osaka stanno ora lavorando ai propri progetti di ricerca nella speranza di portare l'innovazione aperta nella nostra società. Siamo entusiasti di sfruttare l'ultima generazione di soluzioni Intel e Supermicro per progetti di ricerca scientifica avanzata che richiedono HPC (calcolo ad alte prestazioni) e HPDA (analisi dati a elevate prestazioni)." – Dott. Susumu Date, Cybermedia Center, Università di Osaka.

Inoltre, la linea di prodotti X12 consente ai clienti di trarre maggior valore da set di dati più grandi per sfruttare la recentissima serie 200 Intel Optane a memoria persistente. I nuovi sistemi X12 possono accedere ai dati più rapidamente, con il doppio delle prestazioni I/O basate su PCI-E 4.0. Con il supporto di un massimo di otto canali di memoria per presa, in esecuzione a 3200 Mhz, è possibile gestire una maggiore quantità di memoria a velocità più elevate, aumentando le prestazioni delle applicazioni fino al 46% rispetto ai valori di riferimento più diffusi.

I nuovi sistemi X12 hanno migliorato le capacità di gestione e sicurezza. Grazie alla crittografia completa della memoria, il portafoglio X12 è più sicuro di qualsiasi altra generazione di sistemi Supermicro, offrendo alle aziende la fiducia necessaria per proteggere i preziosi dati dei clienti e ottenere risultati sicuri. I SuperServer di Supermicro supportano le estensioni di guardia del software Intel, che forniscono enclavi di memoria protetta per l'esecuzione delle applicazioni e dei loro dati.

I server Supermicro X12 hanno anche un nuovo sistema di gestione intelligente con sicurezza superiore, hardware Root of Trust (ROT), supporto Redfish 1.8 e un'interfaccia web di gestione intelligente Supermicro potenziata. Il software di gestione dell'infrastruttura cloud di Supermicro, SuperCloud Composer, ora dispone del supporto per le piattaforme X12, offrendo all'amministrazione IT velocità, agilità e semplicità integrando le attività del data center in un'unica soluzione di gestione intelligente. Il compositore SuperCloud inoltre monitora e gestisce l'ampio portafoglio di server Supermicro multi-generazione e sistemi di terze parti attraverso la sua funzionalità di gestione del ciclo di vita del data center.

A breve saranno disponibili diverse soluzioni di architettura che utilizzano i processori scalabili Intel Xeon di terza generazione di Supermicro, tra cui le soluzioni Oracle Linux e SAP certificate. Molti carichi di lavoro diversi trarranno vantaggio da questi nuovi processori, tra cui HPC, AI, Enterprise e Cloud.

Per ulteriori informazioni su questi prodotti all'avanguardia, è possibile visitare lo stand virtuale e la pagina web X12 di Supermicro.

*Basata su una piattaforma a 2 socket con serie 200 Intel Optane a memoria persistente per poter supportare 12 TB per piattaforma

