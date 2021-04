Covid: Francia, iniziata produzione vaccino Pfizer/BioNTech

07 aprile 2021 a

Parigi, 7 apr. (Adnkronos) - E' iniziata come previsto oggi in Francia la produzione dei primi vaccini anti-Covid sviluppati da Pfizer/BioNTech. Lo ha confermato su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron. I vaccini, che saranno infialati dall'azienda Delpharm in uno stabilimento situato nel dipartimento di Eure-et-Loir, saranno in parte esportati all'estero.

"250 milioni di dosi di vaccini per il Covid-19 prodotti in Francia nel 2021: questo è il nostro obiettivo. Si comincia oggi con i primi vaccini Pfizer/BioNTech prodotti nel sito Delpharm a Saint-Rémy-sur-Avre", ha twittato Macron.