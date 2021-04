Arte: il Putto dell'Accademia di San Luca è di Raffaello Sanzio, nuovi studi dopo restauro (2)

07 aprile 2021 a

(Adnkronos) - L'Accademia di San Luca sottolinea come, pur a fronte dell'attribuzione a Raffaello riproposta ora dopo il restauro, "il dibattito scientifico e storiografico sull'illustre dipinto sia ancora in corso tanto". Per questo quando l'opera tornerà dalla Cina verrà organizzato un convegno di studi che vedrà impegnati i massimi esperti della materia, sotto l'egida del Comitato nazionale per le celebrazioni del cinquecentesimo anniversario della morte di Raffaello insediato presso il Ministero della Cultura, dove storici dell'arte e restauratori interverranno insieme con i promotori e curatori del progetto, il professor Francesco Moschini, le dottoresse Valeria Rotili e Stefania Ventra, nonché con la professoressa Silvia Ginzburg, con il maestro restauratore Paolo Violini, con l'ingegnere Claudio Falcucci, con i professori Marco Fasolo e Leonardo Baglioni.

Il convegno si rende necessario "al fine di far emergere con chiarezza i contenuti scientifici del progetto di studio, restauro e valorizzazione dell'opera la cui indubbia rilevanza artistica deve essere ancora ben circostanziata in sede scientifica", evidenzia Francesco Cellini, presidente facente funzioni dell'Accademia Nazionale di San Luca.