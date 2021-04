Storia: a rischio il viaggio in Gb dell'arazzo di Bayeux, dovrà essere restaurato

07 aprile 2021 a

Londra, 7 apr. - (Adnkronos) - E' a rischio il viaggio in Gran Bretagna dell'arazzo di Bayeux, che descrive per immagini gli avvenimenti chiave relativi alla conquista normanna dell'Inghilterra del 1066, culminanti con la battaglia di Hastings. Il tessuto ricamato di quasi 70 metri - conservato sino alla fine del XVIII secolo nella collezione della cattedrale di Bayeux ed attualmente esposto al pubblico nel Centre Guillaume-le-Conquérant di Bayeux in Normandia - probabilmente non lascerà il territorio francese per essere concesso in prestito al Regno Unito, come aveva promesso nel 2018 il presidente della Repubblica Emmanuel Macron.

Lo storico prestito del famoso arazzo tessuto tra il 1070 e il 1077 potrebbe non avverarsi dopo che un rapporto sulle sue condizioni ha rivelato alcuni danni. Il "Museums Journal" riferisce che lo straordinario manufatto è stato trovato in cattive condizioni, con macchie e buchi che richiedono attenzione e riparazioni.

Prendendo in considerazione questo nuovo delicato stato di salute dell'arazzo i funzionari francesi stanno ipotizzando di dare uno stop al viaggio previsto dalla Normandia al Regno Unito. L'arazzo, che non ha mai lasciato la Francia da 950 anni, sarà sottoposto a un restauro. Un rappresentante del Museo di Bayeux ha dichiarato al "Museums Journal" che l'intervento sarà finanziato dal Ministero della Cultura francese. Prima però sarà commissionato uno studio per determinare come rimuovere l'arazzo dalla sua posizione attuale e sulle condizioni in cui potrà essere effettuato il suo restauro.