Iv: Fratoianni, 'Renzi lascia commissione Difesa, era inopportuno'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Non lo ammetterà mai, ma poco importa: evidentemente avevamo ragione. Vedo che Renzi ha cambiato commissione al Senato per la terza volta in pochi mesi. Improvvisamente lascia la Commissione Difesa e va alla Commissione Salute". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Forse si è reso conto che non è opportuno - prosegue il leader di SI - che un senatore componente della Commissione Difesa venga pagato dalla fondazione di un Paese cui l'Italia vende molte, troppe, armi? Meglio di niente, ma non basta.”

“Noi siamo quasi pronti con la proposta - conclude Fratoianni - che vieta ai parlamentari di ricevere compensi da Stati esteri o fondazioni e istituti da essi controllate. Pochi giorni e sarà depositata.”