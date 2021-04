Omofobia: M5S, 'solidarietà a Ostellari ma ora basta melina su ddl Zan'

07 aprile 2021 a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Il disegno di legge contro l'omotransfobia è una misura necessaria e urgente per contrastare una violenza fisica e psicologica quanto mai attuale e crescente. Il Movimento 5 Stelle è sempre in prima linea contro ogni forma di violenza e intolleranza e per questo esprimiamo al presidente Ostellari la nostra solidarietà per gli attacchi subiti. Ma proprio perché ci troviamo di fronte ad un fenomeno drammatico e estremamente diffuso, la melina sull'iter della legge deve finire subito". Lo affermano i componenti M5S della commissione Giustizia del Senato.

"La questione regolamentare sollevata oggi -aggiungono- poteva essere risolta già a partire da gennaio, quando chiedemmo per la prima volta di iniziare a esaminare il ddl, e nelle scorse settimane altre mosse sono apparse finalizzate solo a guadagnare tempo. Rispondere alle richieste che arrivano dai cittadini è il dovere del Parlamento e non possiamo restare a guardare mentre in Italia tante persone hanno paura di muoversi liberamente per non incorrere in aggressioni, offese e mortificazioni frutto di un odio specifico: quello per l'orientamento sessuale che rende quelle persone un obiettivo specifico e non vittime casuali di violenza occasionale".