Omofobia: Scalfarotto, 'ddl Zan è legge contro crimini di odio, sia battaglia di tutti'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - “Mi auguro che questa legge venga approvata all'unanimità. E sa perché? Perché il suo valore non sta solo nella norma penale, ma nel fatto che le due camere del Parlamento – che rappresentano i cittadini – approvandola esprimerebbero una posizione netta su misoginia, omolesbotransfobia e abilismo". Lo dice Ivan Scalfarotto di Iv a Repubblica. "Una legge contro i crimini d'odio dovrebbe essere una battaglia di tutti. E ricordo per altro che la legge Zan non tutela solo la comunità Lgbt ma anche le donne e i disabili”.