“ANCORA PIÙ BUONI” LA CASSETTA SALVASPRECO DI PENNY MARKET

(Cernusco S/N, 7 Aprile 2021) - Insieme al Banco Alimentare, azioni concrete contro la dispersione alimentare e per sostenere le famiglie

Cernusco S/N, 7 Aprile 2021 – è un progetto a cui PENNY Market ha creduto con impegno e passione: la frutta e verdura a fine vita – ma decisamente ancora di qualità – che ogni giorno andrebbe smaltita, con tutto lo spreco di sorta, viene invece valorizzata in una cassetta salva-spreco, venduta ad un prezzo simbolico, capace di incontrare le esigenze delle famiglie italiane in questo periodo di difficoltà sociale.

Fino a 4kg per la proposta mista di Frutta e Verdura di “Ancora più Buoni” – questo il nome del progetto – che i clienti PENNY Market possono acquistare per il prezzo simbolico di 2€.

L'azienda sceglie un nome eloquente: “Ancora più Buoni”; perché PENNY Market dona parte del ricavato della vendita della cassetta alla Fondazione Banco Alimentare Onlus. È quindi un progetto che con coerenza alimenta il percorso di Sostenibilità del brand, intervenendo sull'ambiente, con la rivalorizzazione delle rimanenze quotidiane ma anche a sostenendo le attività di Social Responsibility, con una proposta quotidiana sostenibile per le famiglie, anche e soprattutto in questo momento difficile.

Ultimata con successo la fase di test in alcuni punti vendita di tutto il territorio, “Ancora più buoni” arriverà in roll-out nazionale in tutti i quasi 400 punti vendita PENNY Market d'Italia a partire dal 9 aprile.

“Quel che facciamo tenendo conto delle nostre persone e della nostra promessa sociale dice quanto vale il nostro impegno ad essere “vicini” e “responsabili” – ci riferisce Marcello Caldarella, Corporate Communications Manager di PENNY per l'Italia. Con la cassetta salva-spreco “Ancora più Buoni” PENNY ha voluto realizzare un'operazione sostenibile in senso totale. Nello stesso progetto abbiamo voluto investire nella lotta allo spreco, nell'aiuto alle famiglie, riuscendo a garantire anche una piccola donazione economica alla Fondazione Banco Alimentare Onlus, da anni partner di PENNY.

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. L'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio italiano con 392 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d'Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Penny Market propone anche una linea di prodotti a marchio proprio.

Informazioni su REWE Group

La cooperativa REWE Group è un gruppo leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Nel 2017, la società ha generato entrate esterne totali per circa 60 miliardi di euro. REWE Group, una società fondata nel 1927, impiega oltre 345.000 persone e gestisce 15.300 negozi in 22 paesi europei. Le sue linee di vendita comprendono supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA e MERKUR, dal discount PENNY e dai negozi di toom DIY. La società gestisce anche minimarket (REWE To Go) e le attività di e-commerce REWE Lieferservice, ZooRoyal, Weinfreunde e Kölner Weinkeller. Il marchio DER Touristik comprende i tour operator ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo ed Exim Tours e oltre 2.400 agenzie di viaggio (tra cui DER Reisebüro, DERPART e partner di cooperazione), l'hotel catene lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol e Playitas Resort, nonché l'operatore diretto clevertours.com.

