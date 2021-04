07 aprile 2021 a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Alle 20 si terrà una riunione tra il governo e le Regioni per fare il punto sul piano vaccinale, in particolare sul caso AstraZeneca. Per il governo dovrebbero partecipare la ministra agli Affari regionali Maria Stella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza.