Appy Pie consente agli utenti di creare un'app mobile altamente funzionale in pochi minuti

08 aprile 2021 a

ROME, 8 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Appy Pie, una piattaforma senza codice, aiuta gli utenti a creare un'app mobile altamente funzionale in pochiminuti. Il generatore di app senza codice è innovativo, interattivo e ineguagliabile nelle sue capacità. Appy Pie haun'eccellente interfaccia drag and drop che è facile da capire per le persone che non hanno conoscenze di programmazione.

Le app create utilizzando il creatore di app senza codice sono leggere, veloci e offrono un'esperienza app migliore. Appy Pie offre una gamma di funzionalità tra cui streaming di musica e video, aggiornamenti in temporeale, notifiche push, gallerie fotografiche ad alta risoluzione, chat room, integrazione con Google Maps, acquisti in-app, calendari di eventi condivisi e molto altro.

"Un piccolo imprenditore ha budget e risorse limitati. Il generatore di app senza codice di Appy Pie per Android e iOS fornisce una soluzione facile, economica e semplice da usare per le aziende che non sono in grado di sostenerei costi di sviluppo delle app. Appy Pie aiuta le piccole imprese a creare le proprie app mobili in pochi passaggi. Ilgeneratore di app di Appy Pie rende lo sviluppo di app accessibile e accessibile a tutti i tipi di attività, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni ", ha affermato Abhinav Girdhar, fondatore e CEO di Appy Pie. Lo scopo di Appy Pie è dare potere alle piccole imprese e aiutarle a raggiungere la crescita richiesta in questo ambiente stimolante e competitivo. Appy Pie consente agli utenti con background non tecnico di creare le proprie applicazioni mobili in modo semplice e conveniente. L'azienda lavora in diverse lingue come francese, tedesco, portoghese, arabo e molte altre per servire diversi tipi di clienti da tutto il mondo. Su di Appy pie

Appy Pie, un marchio di Appy Pie LLP, è il leader senza rivali nel mercato delle applicazioni senza codice. Appy Pie aiuta le PMI, le aziende e le organizzazioni a trasformare le loro idee in realtà, senza alcuna conoscenza tecnica o di codifica. Con prodotti come App Builder, Website Builder, Chatbot Builder, Live Chat e Workflow Builder, aziende o organizzazioni di qualsiasi dimensione possono creare, connettere e distribuire applicazioni e tecnologie per cambiare il modo in cui funzionano fondamentalmente e aumentare la produttività con attività senza codice facile da usare soluzioni. Per maggiori informazioni per favore visita : https://it.appypie.com/

