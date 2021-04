Tv: amicizia e passione ingredienti de' ‘La Compagnia del Cigno 2' su Rai1 (2)

08 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Amicizia, ma non solo, precisa Cotroneo: “Abbiamo raccontato il talento aspirazionale dei ragazzi senza inserire le storie nel contesto del Covid, parlando di temi cari come la famiglia e quello dell'affidamento dei figli ai single, nonché il tema sentimentale dei ragazzi e il rapporto del maschile con il femminile. Non c'è la cronaca, che nella prima serie avevamo voluto inserire con il racconto del terremoto di Amatrice, ma l'attualità del nostro Paese”.

Alessandro Roia, che nella serie interpreta Daniele, lo zio omosessuale del protagonista, sottolinea l'aspetto attuale del proprio ruolo, che rappresenta “il concetto alternativo della famiglia, l'affidamento dei minori ai single e l'omosessualità. Un tema trattato con onestà, affrontando non solo il macroproblema burocratico, ma anche quello delle difficoltà intime di due persone, che si sviluppa fra litigi e abbracci. Abbiamo cercato di portare in scena la meccanica della realtà”.

La sceneggiatrice Monica Rametta evidenzia la sfida affrontata nella scrittura del film “di immettere nella serie una deriva noir, senza perdere la cifra che ci interessava e che è quella aspirazionale, senza trasformare la storia in un giallo. Abbiamo cercato di mantenere il bilanciamento con i vari toni, qui la sfida era alta perché si trattava di due generi molto diversi da accoppiare”.