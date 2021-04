Iv: Renzi, 'grillini ossessionati dai miei viaggi, continuerò a farli'

08 aprile 2021 a

Roma, 8 apr (Adnkronos) - "Molti grillini dicono che io devo smettere di fare politica, forse perché non riescono a iniziare a farla loro. Ma anziché parlare in modo ossessivo dei miei viaggi all'estero (che ho fatto e continuerò a fare nel rispetto delle leggi di questo Paese), riescono a confrontarsi sulle idee per l'Italia?". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

" Noi li aspettiamo sul terreno del confronto, a cominciare da quello di Sanità 2030: venti idee per trenta miliardi da investire sulla sanità", aggiunge il leader di Iv allegando il Piano Shock e il Family Act e sottolineando: "Italia Viva lancia proposte, non fa polemiche".