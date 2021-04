Molestie: Garante vittime Lombardia, 'su catcalling distinzioni d'obbligo'

08 aprile 2021 a

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Sul catcalling "alcune distinzioni sono d'obbligo". A dichiararlo è la Garante per la tutela delle vittime di reato di Regione Lombardia Elisabetta Aldrovandi in una nota. Il catcalling, ossia le molestie verbali rivolte alle donne lungo la strada o in luoghi pubblici, "è un fenomeno sicuramente tanto dilagante quanto fastidioso per chi lo subisce". Tuttavia, osserva, "è necessario distinguere se si parla di una ragazza minorenne o molto giovane o di una donna adulta, perché ovviamente l'elemento anagrafico può incidere sulla percezione delle parole rivolte. E inoltre, va compreso se le molestie consistono in un episodio sporadico, come può essere un fischio o un apprezzamento estemporaneo, o in una serie di condotte ripetute in sequenza ravvicinata che portano la donna a sentirsi in pericolo".

Secondo la garante, "fa molta differenza se il catcalling consiste in un complimento, seppure non richiesto, piuttosto che in una frase a sfondo sessuale o sessista volgare e offensiva. Queste distinzioni sono fondamentali, per evitare di dare eccessiva importanza a condotte sporadiche e di lievissimo disvalore giuridico, e conferire invece il giusto peso a situazioni più gravi, che inducono la destinataria di queste molestie a sentirsi vittima di un reato. In ogni caso, che l'autore di catcalling si comporti in modo maleducato è certamente un dato di fatto inconfutabile. E in questo caso, l'educazione che i genitori devono impartire ai propri figli maschi, fin da bambini, è fondamentale", conclude Aldrovandi.