Milano: tangenti e riciclaggio a Panama, arrestato 39enne

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Arrestato ieri a Milano dalla polizia A. D. O. M., cittadino italo-panamense di 39 anni, ricercato dal 2019 dall'Autorità giudiziaria della Repubblica di Panama perché ritenuto responsabile di riciclaggio di denaro nel Paese. Gli agenti della Squadra mobile, su impulso della Divisione Interpol del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno individuato l'uomo attraverso la segnalazione, giunta alla centrale operativa della Questura, della registrazione del ricercato in una struttura ricettiva del centro. Dopo un servizio di monitoraggio nella zona interessata, i poliziotti hanno individuato l'uomo in strada. Il ricercato, tra il 2009 e il 2014, in qualità di segretario particolare del Presidente della Repubblica, avrebbe ricevuto tangenti da uomini d'affari in cambio dell'assegnazione di commesse pubbliche relative a programmi di aiuti nazionali per l'acquisto di materiale scolastico. Reato per il quale è prevista una pena massima di 12 anni di reclusione nell'ordinamento panamense.