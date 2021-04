Air France: guarda all'estate, 22 nuove rotte verso Europa, Nord Africa e Francia

08 aprile 2021 a

a

a

Parigi, 8 apr. (Adnkronos) - Air France scende in pista in vista dell'estate del 2021 rafforzando la sua offerta e annunciando 22 nuove rotte verso la Francia, l'Europa e l'Africa del Nord. La compagnia transalpina, che ha appena incassato il via libera della Commissione Ue al piano di aiuti da 4 miliardi di euro, arricchisce la sua offerta medio raggio "in modo da accompagnare la ripresa progressiva dei viaggi attesa per il periodo estivo". Nei prossimi giorni la compagnia aerea transalpina dovrebbe anche annunciare il piano lungo raggio per l'estate.

Durante la stagione estiva, annuncia Air France, la compagnia assicurerà 80 collegamenti stagionali, tra cui 22 nuove rotte, verso la Francia, l'Europa e l'Africa del Nord. Tra le novità la tratta Parigi Charles de Gaulle da e verso Tangeri e Agadir in Marocco, quella da e verso Monastir (Tunisia), La Valletta (Malta), Las Palmas (Spagna), Corfù e Rodi (Grecia) dal 5 luglio 2021. Da Parigi Orly arrivano le tratte da e per Bari dal 31 maggio, da e per Ibiza (Spagna) e da e per Algeri (Algeria) a partire dal 28 giugno. Da Marsiglia arrivano le tratte da e per Catania dal 26 giugno 2021 e Corfù dal 19 luglio 2021. Da Nizza, invece, sono previste le tratta da e per Londra (Regno Unito) e Tunisi (Tunisia) dal 28 giugno 2021.

In Francia, oltre alle 41 tratte già proposte, Air France aggiunge quelle tra Parigi Charles de Gaulle e Ajaccio, Bastia e Figari dal 5 giugno; da Perpignan da e verso Brest, Strasburgo e Nantes dal 25 giugno; da Biarritz da e verso Caen dal 25 giugno 2021.