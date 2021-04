Copasir: Meloni, 'non è questione Fdi e Lega' (2)

08 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La lettera di questa mattina pubblicata sul 'Corriere della Sera' "non era un ultimatum -ha aggiunto Meloni- era ed è un tentativo di rispondere a questa vulgata secondo la quale la vicenda della presidenza del Copasir sia una questione tra Lega e Fratelli d'Italia. Non è un problema tra Lega e Fratelli d'Italia: se avessi voluto porre il problema per creare qualche difficoltà nel campo del centrodestra, avrei aperto il tema di tutte le commissioni di garanzia che per prassi vanno all'opposizione".

"Non è una questione di poltrone, è un problema tra maggioranza e opposizione, di rispetto di alcune norme di equilibrio delle nostre istituzioni, di pesi. Su queste cose, quando si forza si apre un precedente che diventa pericoloso per tutti. Non volevo che la questione venisse derubricata a un problema di rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. Della vicenda Copasir deve rispondere tutta la maggioranza, non è un problema di chi detiene oggi la presidenza, è un problema di rispetto delle norme che è sempre stato finora garantito e si deve continuare a garantire. Se fosse un problema di poltrone -conclude la leader di Fdi- sarei andata al governo, però rischiamo di aprire un precedente pericoloso".