AideXa: la nuova Fintech offre finanziamenti rapidi per PMI e Partite IVA

(8 aprile 2021) - Milano, 8 Aprile 2021. L'accesso al credito è sempre stato un grande problema per le piccole imprese e le partite IVA, che in questo specifico momento storico si trovano ad affrontare difficoltà senza precedenti. In molte occasioni questi soggetti hanno manifestato la necessità di soluzioni rapide e semplificate, che consentissero di ottenere un finanziamento con maggior agilità e oggi la risposta è finalmente arrivata.

L'offerta di AideXa è chiara: accesso al credito semplificato, rapidità nell'erogazione dei finanziamenti, massima sicurezza nella gestione dei dati e strumenti di ultima generazione che consentono un'analisi finanziaria accurata e precisa delle imprese. Era da tempo che si avvertiva la necessità di una Fintech come AideXa, che finalmente è arrivata ed è pronta a fornire soluzioniconcrete agli imprenditori, che ora più che mai hanno bisogno di riprendersi dalla crisi.

Open Banking, AI e machine learning: il futuro è già qui

AideXa riesce ad abbattere i tradizionali ostacoli che PMA e partite IVA hanno sempre incontrato rivolgendosi agli istituti bancari tradizionali, che non sono certo noti per rendere la vita facile agli imprenditori italiani. Queste realtà in Italia sono moltissime eppure fino a poco tempo fa incontravano enormi difficoltà nell'accedere ad un prestito, per via della burocrazia e delle tempistiche estenuanti.

La nuova Fintech, promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza, offre finanziamenti rapidi proprio a chi fa impresa e lo riesce a fare grazie alle risorse innovative oggi a disposizione. A partire dall'Open Banking e alla possibilità di condividere i dati bancari introdotta con la PSD2. Questo ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel settore, in quanto è proprio grazie a tale innovazione che AideXa può oggi offrire finanziamenti ad erogazione rapida riducendo al minimo ladocumentazione necessaria per accedervi. La formula X-Instant lanciata dalla Fintech deve il suo successo proprio a questo: l'impresa non deve fare altro che comunicare il proprio numero di partita IVA ed il nome delle banche con cui intrattiene rapporti. A tutto il resto ci pensa AideXa, snellendo di moltissimo tutte le faccende burocratiche connesse alla richiesta del prestito.

Non solo: la nuova Fintech conta anche su risorse di ultima generazione come l'Intelligenza Artificiale e la machine learning che consentono di analizzare i dati dei clienti e stabilire livello di rischio, idoneità al credito e via dicendo.

X-Instant: il prestito rapido per PMI e partite IVA

X-Instant è il finanziamento rapido offerto da AideXa e pensato appositamente per rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle partite IVA italiane. Parliamo di un prestito a breve termine, con durata di 12 mesi rivolto a tutte le ditte individuali e alle società con fatturato compreso tra i 100.000 ed i 10 milioni di euro. Con X-Instant è possibile richiedere fino a 100.000 euro senzanessuna garanzia in modo semplice, veloce ed estremamente sicuro. La soluzione che tutte le PMI e le partite IVA italiane cercavano da tempo.

