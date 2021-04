Bper: plafond di 2 mld per pmi della Lombardia (2)

08 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Kuhn ha sottolineato il ruolo di riferimento assunto da Bper Banca in Lombardia, con quote di mercato molto significative in varie province, a seguito dell'acquisizione del ramo di azienda da Intesa San Paolo. “Completata l'operazione con l'ingresso entro giugno delle ultime filiali ex Intesa – ha spiegato – potremo contare su 370 sportelli e 3000 colleghi pronti a operare in una logica di piena continuità con l'attività bancaria precedente. I clienti sono oltre 900mila – 800 mila privati e più di 100mila imprese – per una raccolta complessiva intorno ai 50 miliardi e impieghi per 17 miliardi, di cui oltre 9 destinati al segmento imprese. Questi numeri - ha detto ci assegnano una responsabilità molto importante nei confronti di un sistema produttivo forte e dinamico".