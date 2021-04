Granarolo: Calzolari, 'limitato danni Covid, ora pronti ad acquisizioni, anche estere' (2)

08 aprile 2021 a

(Adnkronos) - "Vogliamo ragionare sulle specialità territoriali, anche con aziende minori ma con prodotti caratterizzati e di eccellenza, senza parlare di nicchia, però, noi - spiega il presidente di Granarolo - guardiamo a prodotti consolidati".

Fra le aree di possibili interventi, ricorda, "la Pianura Padana offre formaggi duri che sono interessanti anche per lo sbocco all'estero che oggi pesa più del 30% del nostro fatturato, ma anche nel Mezzogiorno ci sono alcune aziende familiari, ben consolidate, anche se purtroppo molte sono sottodimensionate". Il loro valore è rappresentato da prodotti "come le burrate pugliesi, che hanno avuto una crescita importante: chi ha seminato e investito in questa area potrà avere soddisfazioni, chi è rimasto 'locale' invece sta soffrendo tantissimo".

"Pochi anni fa - ricorda Calzolari- abbiamo festeggiato il primo miliardo di fatturato, idealmente tendiamo al secondo miliardo nel giro di qualche anno: sembra velleitario ma è un risultato alla nostra portata".