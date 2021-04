Covid: Mazzeo, 'In Toscana in una settimana somministrate quasi 164mila dosi vaccino' (2)

08 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Per quanto riguarda gli over 80, spiega Mazzeo, "le vaccinazioni proseguono col vaccino Pfizer, ieri sono sono state somministrate 12mila prime dosi e quasi 5mila richiami. Oggi sono state somministrate finora 7mila prime dosi e 4mila richiami, per un totale di 183mila prime dosi e 81mila richiami. L'obiettivo è arrivare a somministrare 200mila prime dosi entro il fine settimana, in che il 25 aprile tutti gli over 80 toscani abbiano ricevuto almeno una dose. Insieme possiamo farcela, Forza Toscana!"